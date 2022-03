Mystisk politiaktion på gymnasium: - Det var skræmmende

Bjørk Bech kom mandag aften hjem efter en dag, der ikke minder om nogen af de andre skoledage, hun har haft i sine snart tre år i gymnasiet.

Hendes jakke, computer og taske ligger stadig i kantinen på gymnasiet Malmö Latin, men hele skolen er afspærret af politiet, og der er ikke nogen, der ved, hvor længe det vil vare ved.

Havde hånden på sit våben

19-årige Bjørk Bech går i 3.g på det gymnasium i Malmø, som mandag aften er genstand for en mystisk politiaktion.

Klokken 17 var hun lige blevet færdig med dagens undervisning, og hun satte sig i kantinen med sine venner for at skrive en aflevering.

Men kort tid efter de havde sat sig, fangede en mand uden for vinduet deres opmærksomhed.

- Vi ser en politimand, der går lidt suspekt frem og tilbage og kigger ind, imens han holder på hylsteret til sin pistol. Og så bliver vi lidt urolige, for vi ved ikke, hvad han laver dér, eller hvorfor han er der, fortæller Bjørk Bech, der er født i Danmark, men nu bor i Sverige med sin familie, til Ekstra Bladet.

I kantinen var mange af elevernes opmærksomhed blevet henledt på politimanden, som de fulgte gennem vinduet.

- Vi ser ham komme tilbage igen, og nu går han og holder i pistolen. Vi går udenfor for at holde os lidt væk, og vi kan se, at mange fra de andre klasser er gået ud fra et andet lokale og bliver hevet væk med nogle lærere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politiets indsatsstyrke inde i bygningen mandag eftermiddag. Foto: Johan Nilsson/Ritzau Scanpix

Stor forvirring

Da de kom ud foran skolen, kunne de se flere politibiler. Løbende kom der flere til, og lærerne kom hen til dem og bad dem tale med politiet, hvis de var vidner, eller hvis de havde kendskab til andre, der befandt sig på skolen.

Men ingen af eleverne foran gymnasiet vidste, hvad de skulle have været vidner til.

- Vi står dér og venter, og alle er super forvirrede, fordi der ikke er nogen, der har hørt eller set noget, og fordi der ikke er nogen, der ved, hvad der sker, fortæller Bjørk Bech.

Hun fortæller, at de efter et stykke tid indså, at det, der foregik, var alvorligt. Der blev ved med at komme mere politi til, og hele området blev spærret af.

- Der er mange, der bliver ret urolige. Alle ringer hjem til deres forældre og fortæller, hvad der er sket, og at de er okay.

Bjørk ringede også hjem. Hendes mor havde allerede forsøgt at ringe til hende, og hun var urolig over, hvad der var sket.

'Bare det ikke er en ny Breivik'

I håb om at finde mere information, kiggede Bjørk i medierne, og hun sendte en artikel til sin far, Lars Bech.

Han blev også urolig, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Som forælder tænker man det allerværste, når man ser sådan noget. Det første, jeg tænkte, var: 'Åh gud, bare det ikke er en ny Breivik.' Man ved ikke, hvad pokker der er sket. Man går i semi-chokmode.

- Bjørk skrev til mig, og på den måde vidste jeg, at hun var okay. Men man vidste ikke, om det var afsluttet, for som hun beskrev det, var det ikke - der rendte politiet rundt og ledte efter en gerningsmand, fortæller han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

To personer er meldt såret og er blevet kørt til sygehuset med ambulance. Politiet mener ikke, at de sårede er elever på skolen. Foto: Johan Nilsson/Ritzau Scanpix

Har fået snakket det igennem

Bjørk fortæller, at de efter et stykke tid blev bedt om at tage hjem. Uden jakke og taske tog hun bussen hjem, og til aften har hun mødtes med nogle venner.

- Vi tog hen til en ven, hvor vi spiste sammen. Vi prøvede at finde ud af, hvad der er sket, og talte om hvad vi har oplevet, og det har hjulpet at tale sammen om det, fortæller Bjørk Bech.

De har stadig ikke fået mere at vide om, hvad der er sket, og selvom lærerne forsøger at holde dem opdateret, kommer der ikke nogen nye oplysninger.

En mand er under politiaktionen blev anholdt, og politiet er mandag aften fortsat i gang med tekniske og retsmedicinske undersøgelser på skolen.