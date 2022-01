Mystisk politiaktion: Politi afgiver skud

Københavns Politi er fredag eftermiddag til stede på en adresse på Islands Brygge til et mistænkeligt forhold.

I den forbindelse har politiet afgivet skud mod en rude og anholdt en person.

Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Politiet understreger, at ingen er kommet til skade ved episoden.

I et tweet uddyber politiet, at der er tale om en formodet trusselssag.

'Anholdelsen er sket i forbindelse med en sag om trusler mellem to personer, der kender hinanden.', lyder det.

Synlige skudhuller i luksuslejlighed

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at politiet fredag eftermiddag fortsat er tilstede. Aktionen har tilsyneladende koncentreret sig om en lejlighed i A-House på Islands Brygge, hvor et vindue i bygningen har det der ligner flere skudhuller.

Et vidne fortæller til Ekstra Bladet, at et større område foran bygningen var afspærret med to biler i hver ende i forbindelse med politiets arbejde. Kort efter ankom Politiets Aktionsstyrke.

En kontoransat, som arbejder i bygningen fortæller til Ekstra Bladet, at der pludselig lød skud, hvorefter flere af de ansatte på kontoret søgte dækning.

