Mystisk politiaktion stadig i gang

Midt- og Vestsjællands Politi arbejder søndag formiddag stadig på efterforskning i en sag, som politiet ikke ønsker at fortælle meget om endnu

En større politiefterforskning har siden lørdag aften været i gang på en adresse i Apotekerhaven i Holbæk.

Det oplyser politiets kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard over for Ekstra Bladet.

Til gengæld er det så heller ikke meget mere, som Midt- og Vestsjællands Politi ønsker at fortælle om sagen lige nu.

- Det er meget sparsomt, hvad vi kan fortælle. Men jeg kan bekræfte, at vi siden i aftes lørdag og stadig nu her søndag er til stede i Holbæk i en sag, der er under efterforskning, siger Martin Bjerregaard.

Foto: Local Eyes

Undersøgelserne på stedet er ifølge Bjerregaard endnu ikke færdige. Det kan derfor endnu ikke oplyses, om der er nogen anholdte, eller om det forventes, at nogen forlanges varetægtsfængslet senere søndag.

- Det er politiets opgave at finde spor, og da vi ikke er færdige med undersøgelserne derude, kan vi ikke sige noget om det lige nu, siger Martin Bjerregaard.

Det forventes at politiet kan melde lidt mere ud på et tidspunkt efter frokost.

Ifølge BT's oplysninger skulle der både have været set kampklædte betjente og teknikere i hvide heldragter under aktionen.

Ekstra Bladet har også forsøgt at kontakte vicepolitiinspektør Jacob Olsen angående aktionen, men der henvises til politiets pressetelefon.