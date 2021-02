Mystisk politiaktion ved ambassade: Bliv væk fra vinduerne

Københavns Politi undersøger netop nu et mistænkeligt forhold ved den amerikanske ambassade på Østerbro.

Det bekræfter vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard fra Københavns Politi over for Ekstra Bladet.

Han vil ikke fortælle, hvad det mistænkelige forhold går ud på, men brandvæsenet er blevet tilkaldt. Politiet rykkede ud omkring klokken 16.30.

Flasken som myndighederne har fundet. Foto: Kenneth Meyer

Kort før klokken 18 har beboerne overfor ambassaden fået ordre på at gå væk fra vinduerne af en mand med en megafon. Samtidig er myndighederne kommet ud med en flaskelignende genstand.

- Umiddelbart kan det ligne en plastikflaske med gaffatape på, siger Ekstra Bladets mand på stedet.

Lige nu er myndighederne ved at gøre klar til at et røntgenbillede af flasken.

Politiet har spærret Dag Hammerskjolds Alle af ud for den amerikanske ambassade. Foto: Kenneth Meyer

Bomberobotten Rullemarie er tilstede.

Desuden er der ambulancer, brandvæsen og hundepatruljer.

Der ligger en række skurvogne tæt på ambassaden, og de er blevet evakueret.

Selvom Rullemarie er ankommet, vil Jesper Bangsgaard ikke oplyse, hvad politiet laver.

På Twitter skriver Københavns Politi:

'Vi har spærret Dag Hammerskjolds Alle af ud for den Amerikanske Ambassade, medens vi undersøger et mistænkeligt forhold. Vi har ikke pt. nogen tidshorisont, så søg andre veje ind eller ud af byen.'

