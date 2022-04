Mystisk politiaktion ved gymnasium: To personer anholdt

Ved Sydkystens Gymnasium i Ishøj har politiet været talstærkt til stede i forbindelse med 'et muligt skydevåben', der viste sig at være en splatter-pistol. To personer er anholdt i sagen

Politiet har tirsdag eftermiddag været til stede ved Sydkystens Gymnasium i forbindelse med 'et mistænkeligt forhold med et muligt skydevåben', der nu viser sig at være en splatter-pistol. To mænd på 18 år er anholdt i sagen.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

'Efter en anmeldelse klokken 15.30 har vi været og er fortsat til stede ved Sydkystens Gymnasium i Ishøj i forbindelse med en hændelse, der undersøges/efterforskes i øjeblikket', skrev politiet ud til at starte med på Twitter.

'Vi fik en melding om et mistænkeligt forhold med et muligt skydevåben og sendte derfor et større antal patruljer til stedet', lyder det i den opfølgende besked.

Der var ikke tale om et skydevåben, men en splatter-pistol, som var på gymnasiet.

Anmelder så mand med pistol

Det var en person, der var ved skolen, der anmeldte hændelsen til politiet.

- Anmelderen så en mand, der skød ud i luften med den her pistol, forklarer Torben Wittendorff, som er vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, til Ekstra Bladet.

- Derfor var vi massivt til stede med ressourcer, der passede til situationen.

To mænd anholdt

Politiet har i forbindelse med sagen anholdt to mænd på 18 år.

- I det indledende forløb fik vi et signalement, hvor vi herefter finder frem til to personer, siger vagtchefen.

Det er dog ikke begge personer, der er inde på politistationen, da Ekstra Bladet taler med politiet. De er derfor ikke blevet afhørt endnu i forbindelse med sagen.

- Efterforskningen fortsætter. Vi vil gerne vide, hvorfor nogen render rundt med splatter-pistoler, som er utrygheds-skabende.

Politiet var færdige ved gymnasiet omkring klokken 18.

Ingen er kommet til skade i forbindelse med episoden.

Ekstra Bladet følger sagen.

