Mystisk politiaktion ved gymnasium

Politiet er til stede ved Sydkystens Gymnasium i forbindelse med en hændelse.

Det skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter.

'Efter en anmeldelse klokken 15.30 har vi været og er fortsat til stede ved Sydkystens Gymnasium i Ishøj i forbindelse med en hændelse, der undersøges/efterforskes i øjeblikket'.

Ekstra Bladets mand på stedet har set bevæbnede betjente på stedet.

Ekstra Bladet har forsøgt at kontakte politiet.

På Twitter oplyser politiet, at de ikke har flere oplysninger lige nu.

Ekstra Bladet følger sagen ...

