Mystisk politiaktion ved motorvej

En mystisk politiefterforskning var fredag eftermiddag i gang i Nordjylland. En motorvejsafkørsel var i den forbindelse blevet afspærret, og det skabte trafikale problemer.

Omkring klokken 16.45 har Nordjyllands Politi oplyst til Ekstra Bladet, at spærringen er hævet.

- Vi har spærret afkørsel 19 på Nordjyske Motorvej ved Vodskov, sagde vagthavende ved Vejdirektoratet, Martin Rytoft.

Ifølge Vejdirektoratet blev motorvejsafkørslen spærret klokken 15.20, og efterforskningen varede altså små to timer.

Nordjyllands Politi bekræfter overfor Ekstra Bladet, at de har været på stedet i forbindelse med efterforskningsarbejde.

- Vi søger efter nogle tabte genstande derude, og eller har jeg ikke nogen kommentarer, oplyser vagtchef Bruno Brix til Ekstra Bladet.

Han ønsker ikke for nuværende at oplyse yderligere, så hvad, de ledte efter, og hvorfor er fortsat uvist. Dog bekræftede han tidligere, at de søgte med hunde i området.