Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Politiet er lige nu talstærkt til stede på en adresse i Glesborg på Djursland.

Billeder fra stedet viser flere politibiler, en ambulance og en lægebil.

Derudover er vejen spærret i begge ender.

Hos Østjyllands Politi vil man på nuværende tidspunkt ikke ud med, hvad hændelsen drejer sig om.

Her er meldingen blot, at de er ved at 'undersøge et mistænkeligt forhold, som blev anmeldt klokken 17.43'.

Ekstra Bladet følger sagen ...