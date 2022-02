Mystisk rævedrab: - Virkelig, virkelig rystet

Tirsdag morgen blev Susen von Warburg mødt af et forfærdeligt syn, da hun nåede frem til dyreinternatet 'Papegøjehotellets Dyrepark', som hun er indehaver af.

I en af de tre indhegninger, hun har til de i alt 12 ræve, som hun i 2020 købte af en rævefarm for at redde dem fra at blive pelset, manglede der en ræv. Og da hun kiggede bedre efter, blev synet kun værre.

- Natten til i går morges havde jeg indbrud. Der er nogen, der har dræbt en ræv, og så er der en ræv, der er blevet stjålet. De andre ræve i indhegningen var helt stressede, da jeg kom, fortæller Susen von Warburg til Ekstra Bladet.

Et skræmmende syn

Men der var ingen tegn på, at hegnet var blevet klippet op, ligesom der heller ikke var tegn på andre former for ulovlig indtrængen. Men tallene på den kodelås, der sidder på lågen til indhegningen, stod på en anden måde, end de plejer, og lågen var ikke lukket på den rigtige måde, fortæller Susen von Warburg.

Internat-indehaveren fandt den døde ræv liggende op ad et træ.

- Den lå med meget åben mund, nærmest som i et skrig. Og så var der blod ud fra dens underliv og dens ene øre. Vi kan ikke finde ud af, hvordan den er død. Måske er der nogen, der har trampet på den meget hårdt?

- Den var en af vores 'mærkeræve'. Hun blev meget hurtigt tam. Hun hed Sneaky (lusket på dansk, red.), for hun lærte hurtigt, at hvis hun kom hen til én, så fik hun et stykke legetøj eller noget at spise.

Sådan lå ræven Sneaky, da Susen von Warburg fandt den død i indhegningen. Privatfoto

Susen von Warburg ved ikke, hvordan ræven er blevet dræbt. Privatfoto

Har det forfærdeligt

Indbruddet har sat sig i Susen von Warburg, som ikke kan forstå, at der er nogen, der kan finde på at stjæle en ræv og dræbe en anden.

- Jeg har det forfærdeligt. Jeg har slet ikke sovet i nat af skræk for, at der skulle komme nogen. Jeg kan sgu næsten ikke være i min egen krop. Jeg er ikke sådan en, der nemt bliver skræmt – jeg er fra Amager, jeg er en hård banan. Men det her er virkelig, virkelig noget, der har rystet mig.

- Er der en risiko for, at ræven selv kan være løbet ud, eller at Sneaky er død af andre årsager?

- Nej, den var død ved skade. Det kan jo ikke ske af sig selv, og de er kun knap to år gamle. Og de kan ikke komme ud. Der er bygget rævereservater, og det er nogle kraftige hegn, som en gravemaskine har gravet en meter ned i jorden, og så går de to meter op over jorden, og der går skråt hegn ind over. Det kan ikke lade sig gøre, siger Susen von Warburg.

Susen von Warburg fotograferet med sin ræveflok i 2021. Foto: Per Rasmussen

Politiet bekræfter anmeldelsen

Hun kontaktede efter det grusomme fund politiet, som sendte betjente ud til internatet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Pressemedarbejder Palle O. Hansen skriver i et skriftligt svar, at han kan bekræfte, at politikredsen tirsdag modtog en anmeldelse, som beskrevet ovenfor.

'Anmeldelsen efterforskes af vores beredskab, og da det først var i går, tirsdag, at vi var ude på stedet, har vi ikke yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt', afslutter han.

Tilbage på internatet har Susen von Warburg grundigt gennemgået de tre indhegninger, hun har til rævene, for at sikre at der ikke er nogen fejl. Nu håber hun, at hun kan anskaffe kameraer, så hun kan føle sig mere tryg, når hun overlader dyrene til sig selv om aftenen.