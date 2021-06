Mystisk sag: Bedøvede kone og børn og skød dem i hovedet

Et kortfattet brev, kvitteringer og video-overvågning er de sidste spor af tilsyneladende succesrig familiefar, der angiveligt tog livet af sin kone og sine fire børn

Man kan kun gisne om, hvornår verden væltede for franskmanden Xavier Dupont de Ligonnès.

Xavier var af adelig slægt. Men familieformuen var for længst borte, og Xaviers egen karriere var heller ikke succesfuld nok til at opretholde livsstilen i villaen på Shuman Boulevard 55 i et af Nantes' pænere nabolag.