Mystisk sag: Mand kidnappet

En yngre mand har gennem de sidste knap to uger været forsvundet. Kilder med indsigt i sagen fortæller, at manden har været kidnappet og i går blev fundet i god behold.

Kidnapperne menes at være personer med tilknytning til bandemiljøet i København.

Sagen trækker angiveligt tråde til et opgør i det kriminelle miljø, hvor man kan have mistænkt den yngre mand for at have snydt kidnapperne - eller folk i kredsen omkring dem - i sag om narko eller hash.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skal der i forbindelse med kidnapningen være optaget en video.

Tre personer fra det kriminelle miljø i København blev i går anholdt.

De er sigtet for i forening med flere andre uidentificerede mænd at have frihedsberøvet og udøvet grov vold og afpresning mod en manden, som blev frihedsberøvet på gaden i Brønshøj den 7. juli

Han blev lokaliseret på en landejendom på Midtsjælland i går.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.



- Det er en alvorlig og grov sag, som vi har haft en intens efterforskning af for at finde den frihedsberøvede mand. Det lykkedes heldigvis i går. Vi udelukker ikke flere anholdelser i sagen, så vi kan desværre ikke gå i yderligere detaljer på nuværende tidspunkt, siger leder af Afdeling for organiseret kriminalitet, vicepolitiinspektør Knud Hvass.

De tre mænd på henholdsvis 24, 24 og 25 år bliver fredag ved middagstid fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg.