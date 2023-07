Mystisk: Techsvindler får kortere straf

Elizabeth Holmes blev i sidste år idømt 11 års fængsel. Men pludselig er straffen blevet to år kortere, viser nye retsdokumenter

Den dømte techsvindler Elizabeth Holmes' fængselsstraf ser ud til at blive kortere end forventet.

I januar 2022 faldt dommen, og i maj begyndte Therabos-stifteren Elizabeth Holmes sin afsoning, der oprindeligt lød på 11 år.

Men i mellemtiden er dommen tilsyneladende blevet forkortet med to år, fremgår det af retsdokumenter fra den amerikanske fængselsdatabase Bureau of Prisons.

Og forklaringen er ukendt, skriver The Guardian.

Den tidligere Theranos-stifter og direktør Elizabeth Holmes blev for otte år siden kåret som den rigeste unge kvinde i USA med en formue på ni milliarder. Foto: Ritzau Scanpix/BRENDAN MCDERMID

Løslades i 2032

Holmes skulle oprindeligt have rusket tremmer frem til 2034.

Men nu fremgår det af det offentlige fængselsregister Bureau of Prisons, at hun nu vil blive løsladt allerede 29. december 2032.

Ifølge The Guardian vil talspersonen for fængselsagenturet ikke kommentere på årsagen for forkortelsen af hensyn til indsattes 'privatliv og sikkerhed'.

Heller ikke Holmes' advokater har kommenteret forkortelsen.

Dog påpeger The Guardian, at den nedsatte tid stemmer overens med reglerne for forkortede straffe i USA, som blandt andet kan ske ved god opførsel.

Medsvindler slipper lettere

Udover Holmes har også den tidligere vicedirektør i Theranos, Ramesh 'Sunny' Balwani, der ligeledes blev idømt 13 års fængsel for svindel, fået forkortet sin straf med to år, skriver The Guardian.

Det fremgår ligeledes af det føderale fængselsregister.

Herudover kan de to tech-svindlere potentielt se frem til en enorm bøde på intet mindre end 452 dollars i erstatning til en lang række investorer.

Holmes har tidligere anket sin dom, hvilket betyder, at der er yderligere juridiske stridigheder på vej, mens hun afsoner sin - nu forkortede - fængselsdom.