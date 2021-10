Mystisk varevogn fulgte efter lille dreng

En mystisk varevogn er atter blevet set i Tingbjerg-området. Denne gang forsøgte ukendte mænd at få en yngre dreng ind i køretøjet

Ekstra Bladet har tidligere skrevet, at flere episoder har fundet sted i Tingbjerg i Københavnsområdet, hvor ukendte mænd i en grå varevogn har skabt utryghed i boligområdet.

Nu er der fare på færde igen.

I lokale Facebook-grupper og på Instagram er der blevet delt et opslag, hvor det beskrives, hvordan en yngre dreng nær en folkeskole i området er blevet forfulgt af tre personer i en grå Volkswagen.

Ifølge opslaget hænger køretøjet og antallet af personer sammen med de øvrige episoder, der har fundet sted i Tingbjerg i de seneste dage.

Efter sigende har de ukendte mennesker peget på den lille dreng og derefter forfulgt ham ad to omgange, hvor de forsøgte at få ham ind i køretøjet. Det lykkedes dog drengen at løbe i sikkerhed i en opgang.

Ekstra Bladet er bekendt med identiteten på drengens mor og har forsøgt at kontakte vedkommende - dog uden held.

Politiet på dupperne

Københavns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at man har modtaget en anmeldelse om episoderne.

- Vi har både mandag og tirsdag modtaget enkelte anmeldelser om et køretøj, der skulle følge efter børn i Tingbjerg og Brønshøj. Det er anmeldelser, som vi tager alvorligt, og nærpolitiet er ekstra til stede i de pågældende områder, hvor vi også er i dialog med bekymrede borgere, ligesom vi har talt med de lokale skoler, siger Carsten Reenberg, leder af Nordvest nærpoliti, til Ekstra Bladet.

Samtidig beretter politilederen, at der ingen spor er af den grå Volkswagen, som borgere advarer om.

- I forhold til de enkelte henvendelser så har vi talt med anmelderne og vidner, og vi har gennemset videoovervågning i de områder, hvor bilen skulle være set.

- Desværre er der ikke spor efter den pågældende bil, og da der samtidig er forklaringer og beskrivelser, der går i forskellige retninger, kan det være, at nogle af henvendelserne kan bygge på misforståelser, der er opstået efter en lignende anmeldelse i weekenden.

Carsten Reenberg fortæller også, at Københavns Politi har forståelse for, at der i øjeblikket er utryghed blandt de lokale borgere. Politiet er derfor ekstra til stede i områderne, og der arbejdes videre med de konkrete anmeldelser.