Mystiske brande hærger dansk by

Igen i nat har der været to mistænkelige brande i det samme område af Slagelse. Først var der brand i et forsamlingshus på Ringkøbingvej. Her lykkedes det politiet at slukke branden med en pulverslukker, før brandvæsenet kom frem til adressen.

Hvis det ikke havde været for den hurtige reaktion på stedet, var forsamlingshuset brændt ned, melder politiet.

Senere på natten var der brand i et stakit i samme område.

Nattens brande er en del af en skræmmende tendens i den nordlige del af den vestsjællandske by. Også i sidste weekend var der flere brande i løbet af nætterne, som politiet mistænker er påsatte.

Brandvæsenet har taget prøver fra nattens brand ved forsamlingshuset. Foto: Lind Foto

Brandene vækker bekymring hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Vi har senest haft to anmeldelser i nat. Det er der noget der kan tyde på er påsatte. Vi kan i hvert fald ikke udelukke det, siger Casper Andersen, der er fungerende vicepolitinspektør ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Omtrent 10 brande

Brandene er typisk opstået i fritstående konstruktioner som udhuse og stakitter. Ingen er kommet til skade under brandene. Det betyder ikke, at det er i småtingsafdelingen for politikredsen.

- Vi tager det ganske alvorligt, siger Casper Andersen.

Brandene varierer dog en smule i sted og tidspunkt. Derfor kan politiet ikke præcist sige, hvor mange af brandene, der er en del af den skræmmende tendens.

- Der er tale om godt og vel 10 brande i det nordlige Slagelse, hvor vi arbejder ud fra en hypotese om, at de kan være påsatte. Vi har fået svar på nogle af de tekniske undersøgelser, som jeg ikke kan uddybe i forhold til efterforskningen, siger Casper Andersen.

Den anden brand i nat opstod et stakit. Brandene er opstået i det samme område i det nordlige Slagelse. Foto: Lind Foto

Intensiverer arbejdet

Antallet af brande har fået Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi til at intensivere patruljeringen i området allerede efter forrige weekend. Den øgede patruljering fortsætter i den kommende tid.

- Vi intensiverer den efterforskningsmæssige indsats i Slagelse, og intensiverer vi den tryghedsskabende indsats i området, siger den fungerende vicepolitiinspektør.

Politiet er stadig afhængige af vidneforklaringer for at komme til bunds i sagen.

- Vi efterforsker bredt. Så hvis man har set noget mistænkeligt, det vil typisk være i de sene aftentimer eller om natten, hører vi gerne fra dem på 114, siger Casper Andersen afslutningsvis.