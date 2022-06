Mystiske dødsfald i Sydafrika: Tyder på forgiftning

21 unge blev søndag fundet døde på en bar i Sydafrika. Politiet efterforsker stadig dødsårsagen, men udtaler nu, at der muligvis er tale om forgiftning

Sydafrika er stadig i dyb sorg efter den tragiske ulykke, hvor 21 unge mennesker blev fundet døde på en bar natten til søndag.

Politiet undersøgte i starten, om det var voldsom trængsel og panik, der udløste den tragiske hændelse, men fastslår nu, at det tyder på, at de unge mennesker ved et uheld er blevet forgiftet.

Det skriver Reuters.

- Det er formentlig noget, de har indtaget, hvilket peger på en forgiftning. Om det er mad, drikkevarer eller noget, de har inhaleret, er endnu uklart, udtaler Unathi Binqose, som er talsmand for den lokale sikkerhedsafdeling.

Han sagde efterfølgende, at vandpiberne på baren kan være en del af årsagen, men at det endnu er uklart.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Dødstallet stiger

Politiet gjorde den tragiske opdagelse på en bar i East London i Sydafrika, hvor de fandt ligene af de unge mennesker.

På daværende tidspunkt var der tale om 17 døde, men dødstallet er sidenhen steget til 21.

Det har tidligere været meldt ud, at ofrene var 18-20 år, men nu fortæller politiet, at der er tale om yngre børn helt ned til 13 år.

Aldersgrænsen for køb af alkohol er 18 år i Sydafrika, og derfor undersøger politiet nu også, hvordan de unge har fået adgang til baren.

De nu afdøde unge opholdt sig angiveligt på baren for at fejre afslutningen på skoleåret.