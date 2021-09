Skuddrabet på en 41-årig kvinde har rystet naboerne i bebyggelsen på Skelagervej i Aalborg, hvor der bor mange børnefamilier.

Børnene samles ofte ude på den grønne plet ved der, hvor drabet skete kort efter klokken 18 fredag aften, og ifølge politiet var der flere vidner til nedskydningen af kvinden.

Lørdag formiddag blev der lagt blomster og sat lys til ære for kvinden, der selv boede i bebyggelsen.

Omkring fem kilometer derfra blev en 52-årig mand fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev sigtet for drab på kvinden.

Manden, der har mørkt, kortklippet hår og er iført sort trøje og sorte mao-sko med hvid sål, sad med hovedet bøjet og panden hvilende på knyttede næver.

Han bekræftede sit navn og fødselsdata, og hans forsvarer oplyste, at hans klient erkendte sig skyldig, men ikke ønskede at udtale sig.

Anklageren bad herefter om lukkede døre, fordi der er adskillige vidner, der skal afhøres og for at 'sikre politiet arbejdsro'. Det valgte dommeren, trods protester fra Ekstra Bladet, at efterkomme efter en tænkepause.

Efter et ganske kort retsmøde blev han varetægtsfængslet frem til 5. oktober.

Beboere i området har lagt blomster til ære for drabsofferet. Privatfoto

En kvindelig beboer i området fortæller, at drabet har påvirket dem dybt, ikke mindst tanken om det tab, som kvindens pårørende er udsat for.

Efter skuddrabet væltede politiet ind.

- Jeg er ikke bange eller utryg, fordi der ikke er tale om en, der har skudt vildt og voldsomt om sig eller har skudt efter tilfældige.

- Men jeg er berørt på vegne af dem, der har set det. Hvorfor gøre det, hvor der er mange mennesker? Det er for voldsomt. Og det gør mig ked af det, siger kvinden, der selv har talt med sin datter om det for at hjælpe hende med at bearbejde det.

Denne sted er lagt ved gerningsstedet. Privatfoto

Nabo til skuddrab: - Det er for voldsomt

Politiet var massivt til stede efter drabet. Foto: René Schütze

Hun så ikke selv episoden og kender ikke personligt kvinden.

Men hun hørte det, der meget vel kan være det dræbende skud. Efterfølgende så hun en mand, der kom løbende og råbte 'han skød, han skød'.

Kvinden siger, at det ellers er et godt sted og et roligt område.

Den 52-årige mand, der er sigtet for drabet, fremstilles i grundlovsforhør klokken 11.30.

