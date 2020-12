Nabo til voldsom brand: - Hun var grædefærdig

Lørdag eftermiddag udviklede sig noget mere dramatisk for Inge Wiese, der er nabo til den lejlighed, som udbrændte på Gildbrovej i Ishøj i går.

Pludselig bankede en af hendes naboer på døren, fordi flammerne stod ud af nabolejligheden. Og panikken i hendes øjne var ikke til at tage fejl af.

- Hun kommer og banker på og er helt oppe og køre. Hun banker på alle dørerne. Vi kommer ud stille og roligt, og tænker, hvor brænder det henne.

- Så går vi bagom, også kan vi se at flammerne står ud af lejligheden. Og så kan vi høre brag fra glas, der splintrer og flammerne spreder sig til naboens altan, siger Inge Wiese til Ekstra Bladet.

Voldsom brand i ejendom i Ishøj. Foto: Kenneth Meyer

Efterfølgende blev beboerne evakueret over i selskabslokalerne, mens brandvæsnet ankom for at slukke branden.

Tiden stod stille

Inge Weise kunne følge branden nede fra gaden, der fik mere og mere fat i lejligheden. Udrykningskøretøjer blev tilkaldt til stedet 16.44, men Inge Wiese fortæller, at det føltes som evigheder, før de nåede frem.

- Det virkede meget dramatisk, det gjorde det, fordi jeg tænkte, hvornår kommer brandvæsnet. Jeg synes, at det tog sin tid, men det er jo, fordi tiden ligesom stod stille, siger hun.

Brand i ejendom: Beboere evakueret

Ilden spredte sig hurtigt til nabolejligheden, fortæller hun.

- I lejligheden ved siden af min overfor måtte de gå ind i lejligheden for at slukke ilden derfra. Det havde spredt sig til den altan.

- Men hun var ikke hjemme, så det måtte sprænge døren og gå den vej ind og slukke ilden. Der var to brandbiler foran på parkeringspladsen og to brandbiler på den anden side, fortæller Inge Wiese om den dramatisk eftermiddag.

Der var panisk steming, efter en brand udbrød lørdag eftermiddag på Gildbrovej i Ishøj. Foto: Kenneth Meyer

'Grædefærdig'

Selv bor Inge Wiese til den anden side, hvorfor branden ikke spredte sig til hendes lejlighed. Men for underboen til den lejlighed, hvor branden opstod, var det en helt anden sag, fordi det meget vand, som skulle bruges til slukningsarbejdet sivede ned gennem loftet.

- Hun har fået så meget vandskade, så hun ikke kan bo i lejligheden. Det drypper ned i soveværelset.

- Der var virkelig meget ild, det var der godt nok. Hun var grædefærdig underboen. Og det er jo også forfærdeligt, siger Inge Wiese.

Inge Wiese var tilbage i sin lejlighed 19.30, og hun slap med skrækken.

- Vi er bare taknemmelige for, at det ikke var vores lejlighed, der var brændt ned, siger hun.

Politi undersøger brand

Ekstra Bladet har talt med Vestegns Politi. De har ikke yderligere kommentarer, men fortæller, at de er i gang med undersøgelser af forløbet, men der kan gå en rum tid, før de kan give konkrete svar på, hvordan branden er opstået.

Der er ikke meldt om nogle tilskadekomne, men to beboere blev kørt på hospitalet, fordi de skulle tjekkes for røgforgiftning, oplyser politiet.