Nabo: - Trykbølgen gik gennem døren

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

’Et kæmpe brag’. ’En masse røg’. ’Det lyste helt op, og så røg der ligesom nogle stjerner op’.

Beskrivelserne er mange efter den chokerende eksplosion i boligkvarteret Kildeager i Brønshøj få timer efter den voldsomme eksplosion, der skete omkring klokken 3.20 natten til søndag.

En mand, der bor lige ved siden af stuelejligheden, var faldet i søvn med hovedtelefoner på, mens han så et politiprogram fra USA på Youtube. Han vågnede straks.

– Jeg troede først, at det var en bileksplosion, siger han, mens han viser, hvordan eksplosionen har efterladt revner i hans ydermur og har smadret hele glaspartiet på hans altan.

Eksplosionen skete under en altan, og ruderne i fire lejligheder splintrede. Foto: Kenneth Meyer

– Rystelsen åbnede min altandør, og trykbølgen fortsatte ind gennem døren til soveværelset. Jeg blev mega-chokeret. Mit hjerte begyndte at banke, fortæller han.

Annonce:

Han ringede straks til politiet og gik ud for at se, om der var nogen, der var kommet noget til.

Her fik han at vide af politiet, at han ikke kunne gå ind igen med det samme, og efter et par timer i kulden blev han hentet af sin kammerat og fik et par timers søvn på hans sofa, før han fik at vide, at han kunne vende tilbage.

Her ses det krater, som eksplosionen efterlod. Foto: Kenneth Meyer

Krudtet gik af under en altan i stueplan og efterlod et stort krater i jorden, ligesom ruderne i fire lejligheder splintrede.

Men næsten endnu mere uhyggeligt var trykbølgen så voldsom, at også ruder i opgangen over for omkring tyve meter væk var knust.

Her ses knuste ruder i ejendommen, der ligger over for gerningsstedet - godt tyve meter væk. Foto: Kenneth Meyer

Politiet fik anmeldelsen klokken 3.20, og umiddelbart er der ingen tilskadekomne.

Efterfølgende har teknikere undersøgt stedet og taget fund på stedet med hjem til nærmere analyse.

Annonce:

– Det tyder mest på fyrværkeri af kraftig kaliber, siger den centrale vagtleder i Københavns Politi, Henrik Brix, der bekræfter, at der altså ikke er tale om et lager af fyrværkeri i kælderen, der er gået af, men at det er skete uden for.

– Om man har kastet det eller bevidst lagt det, ved vi ikke endnu.

Politiet har endnu ikke anholdt noget, og det er endnu for tidligt at sige, om der er nogen, der er gået specifikt efter stuelejligheden.

– Der er to muligheder: At det er et tilfælde, at det er der, eller at det er en bevidst handling. Det må efterforskningen forhåbentlig godtgøre på et tidspunkt, siger Henrik Brix.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne, men politiet er talstærkt tilstede på Kildeager i Brønshøj efter en kraftig eksplosion natten til søndag

– Hvor alvorligt tager politiet det her?

– Det ser vi alvorligt på. Hvis man går forbi på det tidspunkt, så kan man blive ramt af glas eller trykbølger. Ved glas, der knuses, så kan man bliver ramt af glassplinter, og det kan altså være ganske alvorligt, siger han.

Altanen er så medtaget, at den måtte understøttes. Foto: Kenneth Meyer

Annonce:

Eftersom der ikke var mange på gaden på det tidspunkt, er det formentlig begrænset, hvor mange der har set noget. Men politiet er også i gang med at se, om der er overvågning, der kan hjælpe dem videre.

Området har været centrum for en række dramatiske begivenheder de seneste år. Det er kun godt tre år siden, at en mand blev slået ihjel med adskillige knivstik i en lejlighed kun 40 meter derfra, og for godt to år siden blev en 20-årige frisør skudt og dræbt i Salon Ørn knap 200 meter derfra.