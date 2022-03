Naboer i chok: - Hele indgangen var klistret til

Trelleborg (Ekstra Bladet): Fra husets røde murstens-indgang kan man spejde ud til en lille legeplads.

Der er fuldstændig stille på den svenske villavej, og det er kun lyden fra fuglesang, der bryder tavsheden.

Solen står højt på himlen, og uden politistrimmlen rundt om den drabsmistænktes hus ville man ikke ane, at huset var blevet ransaget af svensk politi natten til tirsdag.

Anonym tilværelse

Husets ene beboer, den 18-årige mand, der har erkendt drabet på to ansatte på en skole i Malmø, levede en yderst anonym tilværelse.

Faktisk var han tilsyneladende så introvert og anonym, at beboere tæt på gennem flere år slet ikke var klar over, at der boede en dreng i huset.

Det fortæller 55-årige Michael Bergmann, som Ekstra Bladet har besøgt i forbindelse med den uhyggelige hændelse, der kostede to ansatte livet mandag eftermiddag.

- Jeg siger hej en gang i mellem til faren, som går ud med børnene. Jeg troede kun, der boede en mindre og ældre pige.

- Jeg troede ikke, der boede en dreng derinde. Jeg troede kun, der boede piger. Det var det eneste, jeg vidste, siger Michael Bergmann.

Michael Bergmann har været nabo til den drabsmistænkte i flere år, selvom han ikke var klar over, der boede en 18-årig mand. Foto: Henning Hjorth

Hurtigt gik det dog op for Michael Bergmann, at noget var anderledes i det stille nabolag.

- Min datter ringede til mig og sagde, at politiet er her, og om jeg kunne komme forbi og kigge. Der var mørkt og ingen politi, da jeg kom, men nogen gik og tog billeder. Og der så jeg, at hele indgangen var klistret til med politistrimmel.

Michael Bergmann fortæller derudover, at det ikke er første gang, de oplever drama på den lille vej, hvor han og familien bor.

- Jeg er overrasket over samfundet. For nogle år siden var der et skyderi, hvor nogen havde skudt på naboen, som boede her tidligere. Og så de her drab, lyder det slukøret fra Michael Bergmann.

'Man undres'

På vej ud af området møder vi en ældre kvinde. Hun hedder Ann Marie Roos.

Hun er forundret, trist og forfærdet. I tråd med Michael Bergmann er hun også rystet over de mange voldsepisoder, der bliver ved med at stjæle overskrifter hos vores naboer mod nord.

- Jeg synes, det er forfærdeligt. Der går ikke en dag, uden at der sker noget. Så man undrer sig over, hvor vi er på vej hen.

Den 18-årige mands opførsel havde allerede vakt bekymring hos lærerne, inden han blev anholdt mandag eftermiddag.

Om samfundet gør nok for at løfte utilpassede unge, tør Ann Marie Roos ikke sige. Hun tør dog godt stille sig kritisk over for den drejning, det svenske samfund har taget over de seneste år.

- Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men der ligger så meget bag, som man ikke ved, eller hvordan man skal sige, siger hun bedrøvet.

Ann Marie Roos er bekymret over udviklingen i det svenske samfund, fortæller hun til Ekstra Bladet i forbindelse med drabet på to kvinder på et gymnasium i Malmø. Foto: Henning Hjorth

Dybt tragisk

Frederik Magnusson, der er 45 år og elektriker, føler først og fremmest med de to kvinders pårørende, fortæller han.

- Det er dybt tragisk, at sådan noget kan ske på et gymnasium i Malmø, hvor man tager hen for at lære. Specielt for de pårørende familier til de udsatte. Det er frygteligt, siger han.

Samtidig tilføjer han, at han ofte hører om problemer på skoler i Malmø. Han påpeger dog, at drabet på de to kvinder mandag eftermiddag er på et helt andet niveau.