Naboer om drabsmistænkt: Politiet har været der før

Naboer til den drabsmistænkte i Vadum blev lørdag aften omkring klokken 19.00 forstyrret af et større politi-opbud, da den 44-årige blev anholdt. Flere af dem Ekstra Bladet har talt med fortæller, at det ikke var første gang, at politiet dukkede op på adressen hos den nu drabsmistænkte. Selv om han kun har boet på adressen i omkring otte måneder, så har de været der mindst to gange.

- Politiet har været her før et par gange, fordi der har været høj musik og fest. Og når han fik noget at drikke, kunne han godt begynde at råbe og sådan noget, siger vedkommende, der ønsker at være anonym af hensyn til sagens alvorlige karakter.

Nordjyllands Politi kan ikke på nuværende tidspunkt bekræfte, om den anholdte er en person, som de kender fra tidligere. Det er for tidligt i efterforksningen.

Foto: Jan Herkert Pedersen

En nabo fortæller også, at det har virket som om, at det er gået lidt ned ad bakke for den 44-årige den seneste tid.

- Hans kone eller kæreste flyttede for et par måneder siden. det må have gjort ham noget ensom, for han kendte ikke nogen her i Vadum. Han havde kun boet her en syv-otte måneder. Men vi skal huske, at han ikke er dømt endnu. Han er kun sigtet og kan være uskyldig i drabet.

Der har dagen igennem været meget snak om drabet i det lille lokalsamfund, som kun tæller omkring 4.000 indbyggere. De fleste er rystede og forstår nærmest ikke, at det kan ske i deres lille samfund.

- Jeg er da chokeret. At det kan ske lige her. Det er ubegribeligt. Man syntes altid, at det sker i de større byer. Langt væk. Ikke lige på ens egen trappesten.