Naboer til skudepisode: Det er utrygt

Området omkring Fruebjergvej og Gribskovvej på ydre Østerbro er fredeligt. Der bor familier og ældre, og der er normalt fredeligt og trygt.

Men efter tirsdagens skudepisode på en parkeringsplads ved Fruebjergvej har følelsen af tryghed ændret sig. Det fortæller to beboere i området til Ekstra Bladet.

Solen skinner, og enkelte altandøre står åbne i en af de boligblokke, der vender ud mod den parkeringsplads, som tirsdag var omdrejningspunkt for et massivt politiopbrud. En ung mand ryger en cigaret på sin altan. Han har intet hørt om skudepisoden.

Skaber frygt

Men det har en anden beboer i opgangen. Sonia Bent Hadi Mejri var hjemme tirsdag aften, da hun hørte sirener, som hun ikke i første omgang skænkede en tanke.

- Der var rigtig mange. Men jeg har boet på Nørrebro før, så jeg ved godt, hvordan det kan være. Men her er der meget stille og roligt, og der plejer ikke at ske ballade i det her område. Så jeg tænkte, at de bare kørte forbi, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Men så kom Sonias datter og fortalte, at hele vejen var spærret af, og at hun troede, at der havde været et skyderi.

- Et skyderi? Jeg gik i chok, fortæller Sonia, som står i døren til sin lejlighed.

Sonia hørte politiets sirener, men så intet til skyderiet. Foto: Anthon Unger.

Sonia og datteren gik ud på altanen, hvorfra de havde udsigt til betjente og politiafspærring. Hun gik på nettet og læste, hvad der var sket.

- Jeg blev rigtig bange. Vi har ikke kriminalitet her, vi er stille og rolige. De fleste, der bor her, er ældre mennesker.

Hørte intet

På en bænk i solen foran boligselskabets ejendomskontor sidder en kvinde med en kop kaffe.

Hun var tirsdag aften gået ud på sin altan for at ryge, og her så hun, at politiet var i gang med at afspærre. Hun ønsker at være anonym, fordi hun ikke ved, hvem gerningsmændene er, og om det potentielt kan være nogle fra området.

- Da jeg kom ind igen, lå der en besked på min telefon fra en anden beboer: Havde jeg hørt noget om skyderiet på Fruebjergvej her til aften? Jeg havde intet hørt, men jeg kunne jo se, at politiet var i gang med at undersøge herude, fortæller hun.

Beboeren hverken så eller hørte noget til skyderiet. Det var først, da hun kunne se politiet og modtog SMS'en, at hun fandt ud af, hvad der var sket. Og hændelsen har sat sig i hende.

Dagen efter er der stadig rester af politiets afspærringsbånd. Foto: Anthon Unger

Et dejligt område

- Jeg synes da selv, at det er utrygt, at det kommer så tæt på. Jeg har både børn og børnebørn. Man bryder sig jo ikke om, at der bliver skudt i nærheden af ens bolig, vel?

Men selvom det føles utrygt, er det ikke sådan, at hun ikke har lyst til at bo i området længere.

- Ikke endnu. Jeg kan godt lide at bo her. Det er et dejligt område, og det er virkelig et familieområde. Men vi har altså også nogle røvere og banditter, var jeg ved at sige. Indtil nu har det været indbrud i kældrene og sådan noget.

To unge mænd blev anholdt - og løsladt igen onsdag. Foto: Kenneth Meyer

To unge mænd, hvoraf den ene i forvejen er kendt af politiet, blev nogle timer efter skudepisoden anholdt af politiet, men blev løsladt onsdag formiddag. De er fortsat sigtet i sagen. Leder af afdelingen for organiseret kriminalitet hos Københavns Politi, Knud Hvass, ønsker ikke at kommentere sagen.

Ekstra Bladet erfarer dog fra flere af hinanden uafhængige kilder, at offeret for skyderiet bevægede sig i periferien af bandemiljøet.