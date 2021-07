Krimi ... 9. jul. 2021 kl. 10:58

Nabohjælp: Udendørslys ved at brænde hus ned

Det kunne vær endt grueligt galt, da et glemt udendørslys satte et havebord i brand i landsbyen Dorf. -5 til 10 minutter længere, så havde huset ikke stået her i dag, siger indsatsleder