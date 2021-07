Nabostrid fører til flere sigtelser: Spulede nabo med haveslange

En 48-mand blev sigtet for vold og trusler efter en langvarig nabostrid, der eskalerede søndag

Søndag aften var den gal igen i en langvarig nabostrid mellem to mænd i Præstø.

Over hækken fløj trusler på livet, men den ene part, en 48-årig mand, synes ikke at trusler på livet var nok. Han valgte i stedet af spule sin nabo med en haveslange, skriver TV 2 Øst.

Nabostriden er godt kendt af politiet, fortæller vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Joy Haensel.

- Det er næsten uoverskueligt at tælle sammen, hvor mange sager der er. Der ligger flere sager helt fra sidste år, siger Joy Haensel til TV 2 Øst.

Tilkaldte låsesmed

Naboskabet omfatter en 45-årig og 48-årig mand. Det var den 48-årige mand, der søndag aften tyede til vandslange og trusler, og det førte altså til en række sigtelser for vold og trusler.

Ved politiets ankomst nægtede den 48-årige at lukke op for ordensmagten, så en låsesmed måtte tilkaldes, før manden formelt kunne sigtes for vold og trusler. Han forholdt sig dog roligt, da politiet kom ind.

Politiet har tilbudt naboerne konflikthåndtering, fordi de gennem den seneste rum tid er blevet kaldt ud til hærværk, stridigheder, vold og trusler mellem de to, men det har tilsyneladende ikke haft den ønskede effekt.