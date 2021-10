Nægtede telefontyveri - så ringede mobilen

Politiet foretog et opkald, der ændrede på en mands historie

Det havde nok været en god idé, hvis en 30-årig mand fra Lejre på Sjælland havde sat en stjålet mobiltelefon på lydløs.

Han blev nemlig taget med bukserne nede, da politiet foretog et opkald, der fik dem til at ransage mandens bolig for en stjålet mobil og andre genstande, der ikke tilhørte ham.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Politiet bankede på døren hos den 30-årige efter mistanke om flere stjålne genstande fra en 62-årig, mandlig buschauffør.

Chaufføren havde nemlig fået stjålet sit betalingskort, pung samt mobiltelefon i forbindelse med en køretur ad Hovedvejen i Osted.

Mistanken faldt på den 30-årige mand, og derfor opsøgte politiet ham senere på aftenen.

Manden oplyste politiet, at han intet kendte til de stjålne genstande, men så brugte ordensmagten et trick som en del af efterforskningen.

De foretog nemlig et opkald til buschaufførens mobiltelefon, som sjovt nok ringede et sted hjemme hos den 30-årige.

Ved en nærmere ransagning af hans bolig fandt politiet så mobiltelefonen, og ligeledes blev chaufførens pung fundet gemt i et møbel.

De stjålne genstande er nu leveret tilbage til buschaufføren, og manden er sigtet for tyveriet.