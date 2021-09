Nægter drab: Offer stukket 16 gange

Sagen kort:

En 20-årig tidligere beboer på det socialpsykiatriske bosted Ørbækskilde i Fårevejle er på anklagebænken ved Retten i Holbæk.

Han er tiltalt for på brutal vis at have dræbt den 29-årige socialpædagog Yamma Ahamadzai.



Liget af den 29-årige blev fundet 30. december sidste år på en vej uden for bostedet kort efter drabet.

Inden han døde, var det lykkedes ham, at kravle ud på den øde landevej efter et knivangreb, der ifølge familien havde givet den muskuløse mand adskillige sår over det meste af kroppen.

Konflikt før drab

Bostedet, hvor Yamma Ahamadzai var ansat og den på det tidspunkt 19-årige mand var beboer, oplyste efter drabet i en redegørelse til Socialtilsyn Øst, at den den yngre mand havde været ophidset og vred kort inden knivstikkeriet.

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg rejste efterfølgende en række spørgsmål til social- og ældreminister Astrid Krag (S) omkring omstændighederne.

I ministerens svar fremgår det, at den unge mand inden drabet var rasende og aggressiv, over at han skulle corona-testes, og at det var den nu dræbte 29-årige, der skulle køre ham.

Det fremgår også af ministerens svar, at Yamma Ahamadzai var alene på arbejde med beboeren den aften.

En kendsgerning, der udløste to strakspåbud til bostedet dagen efter drabet.