Nægter overfald på triplemorder: - Vi spillede backgammon

RETTEN I NYKØBING FALSTER (Ekstra Bladet): Man skulle holde tungen lige i munden, da fire voldstiltalte kom med deres forklaring på, hvad der egentlig skete, da den livstidsdømte triplemorder Cornelius Bach, tidligere kendt som James Schmidt, blev overfaldet i sin celle i Storstrøm Fængsel.

Ifølge anklageskriftet skulle de fire medfanger den 26. marts i år omkring klokken 18.20 være gået ind i cellen med fangen og lukket døren.

Her skulle den ene, en 34-årig mand, truet med ordene: 'Vi smadrer dig, og vi slår dig ihjel', og 'Vi ved hvem du er, vi har set programmet, og hvis du ikke fortæller os sandheden, så slår vi dig ihjel', hvorefter de alle slog, sparkede og stak livstidsfangen med en smørkniv.

Men det var langt fra, hvordan de tiltalte selv oplevede situationen. De nægter sig alle fire skyldige og beskriver samstemmende en hyggelig aften, hvor der blev spillet backgammon og dart i spiserummet.

Ifølge deres forklaringer endte de fem på værelset af ren og skær venskabelige grunde.

Selvom de tiltalte nu ikke er helt enige om den venskabelige forhistorie, er de enige om, at det var Cornelius Bach selv, der pludselig blev hidsig og voldsom.

Skulle bare bytte tøj

De fire tiltalte er to 20-årige, en 36-årig og en 34-årig. Den 34-årige, der er kørestolsbruger efter at have fået amputeret benet, skulle ifølge tiltalen have indledt overfaldet med truslerne.

Men ifølge hans egen forklaring var det ikke tilfældet. Han forklarede, at de tre andre tiltalte var taget med livstidsfangen ind i hans celle, fordi de skulle bytte tøj. Og den 34-årige valgte at køre med blot for sikre sig, at de ikke snød ham.

- Han var den nyeste ankomne. Jeg ville bare være hjælpsom. Være menneske, sagde den 34-årige i retten.

Han stod på det tidspunkt til at skulle løslades om tre dage. Derfor lød ræsonnementet, at han ikke ville være taget derind, hvis han vidste, der ville 'udvikle tumult', som Cornelius Bach ifølge mandens forklaring selv startede.

Manden benægtede også, at han skulle have truet, og slog i øvrigt fast, at han ikke kendte til livstidsfangens dom. Men samtidig lægger den 34-årige kørestolsbruger heller ikke skjul på, at han ikke havde været venligtsindet over for ham, havde han kendt til Bachs kriminelle baggrund.

- Hvis jeg havde vist, hvem han var, så havde jeg taget afstand fra ham ja. Fordi vi snakker om vold. Vold mod ældre og voldtægt, forklarede den 34-årige.

Ville give ham sin DVD tilbage

Ifølge den ene 20-årige tiltalte handlede det dog aldrig om, at de skulle bytte tøj. Han forklarede, at de fire endte i Cornelius Bachs celle, fordi tiltalte skulle have to dvd'er tilbage, som han nogle dage forinden havde lånt ham.

- Jeg går ind i hans celle og går i gang med at lede efter dvd’erne. Jeg er kun fokuseret på dvd’erne. Jeg sagde til ham 'hvis jeg ikke får mine dvd'er, får du heller ikke dine'. Men han er ophidset og kigger på mig med dræberøjne. Han bliver sur lige pludselig, sagde den 20-årige.

Den samme forklaring går igen hos den anden 20-årige mand. Han erkender dog, at han så kniven falde til jorden. Hvor den kom fra, så han ikke, men han gættede på, den faldt fra skrivebordet.

Ifølge tiltalen blev Cornelius Bach ramt af en smørkniv i ryggen, så han pådrog sig et syningskrævende stiksår og et snitsår.

Den 20-årige forklarer, at han tog smørkniven med ind på sit værelse, og at den faldt ud af hans lomme, da han senere ville i bad. Sådan skulle kniven være endt under hans køleskab, som var, hvor den blev fundet ved en efterfølgende ransagelse af værelset.

Den fjerde tiltalte ønskede ikke at forklare sig i retten i dag. Senere vil to vidner afgive forklaring i retten - den ene er den livstidsdømte triplemorder.