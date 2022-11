Nærulykke på Storebælt: Her er dommen

Sidste år rev en togvogn sig løs på et tog, som kørte hen over Storebælt. Nu er der faldet dom i sagen om, hvem der bærer ansvaret

Vi husker alle den skræmmende nærulykke, som skete i januar 2021, hvor en togvogn rev sig løs fra et tog på Vestbroen over Storebælt.

Nu er der faldet dom i sagen.

Statsadvokaten i Viborg har for anden gang afgjort, at ingen vil blive tiltalt for uheldet. Det skriver Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

- Anklagemyndigheden har vurderet, at der heller ikke i dette tilfælde er grundlag for at rejse tiltale i sagen. Hverken enkeltstående personer eller virksomheder har handlet på en måde, der gør det muligt at placeret et strafferetligt ansvar, siger Jakob Berger Nielsen, Statsadvokaten i Viborg.

Havarikommissionen har gennem sin undersøgelse af hændelsen i 2021 vurderet, at traileren var læsset korrekt med hovedbolten i lommevognens skammel, men at låseevnen enten var mangelfuld eller slet ikke til stede.

Annonce:

Selvom sagen på nogle områder minder om den forfærdelige ulykke, som skete i 2019, er der tale om et andet materiale.

På trods af kritik

Dommen kommer på trods af, at havarikommissionen i januar i år kritiserede DB Cargo efter deres undersøgelse.

Havarikommissionen vurderede på tidspunktet omkring uheldet, at der under lidt andre omstændigheder kunne have været risiko for en alvorlig ulykke og derfor valgte man at indlede undersøgelsen.

Konklusionen var, at den type lås, som togvognen kørte med, var lavet på en måde, så den reelt ikke holdt traileren fast ved et lodret træk, skriver Transportministeriet om rapporten.

Det var DB Cargo dog godt klar over, og de indberettede det derfor til Trafikstyrelsen, som efter en tilsynssag endte med at acceptere forklaringen fra DB Cargo om, at låsen altså var godkendt.

Derfor kritiserede Havarikommissionen også Trafikstyrelsen på daværende tidspunkt.

Annonce:

Jakob Berger Nielsen, Statsadvokat i Viborg, understreger dog i pressemeddelelsen, at intet tyder på, at der var tale om forsæt.

- Der er ingen indikationer på, at den manglende fastlåsning var en forsætlig handling. Der er heller ikke noget, som indikerer, at en person eller en virksomhed har handlet så uagtsomt, at det kan straffes efter de regler, som gjaldt på gerningstidspunktet.

Læs også: Passagerer i dødstoget: Det var som en bombe