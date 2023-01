Nævning smidt ud i drabssag

RETTEN I RANDERS (Ekstra Bladet): I en propfuld retssal G i domhuset i Randers satte en 60-årig drabstiltalt sosu-hjælper sig torsdag morgen forsigtigt til rette i stolen foran de juridiske dommere og nævninge for at svare på spørgsmål.

På dag to af 12 i nævningesagen, hvor kvinden er tiltalt for ved brug af medicin at have begået manddrab og syv drabsforsøg mod beboere på afdeling 'Bøgen' på Plejecenter Tirsdalen i Randers, hvor hun arbejdede, skal hun for første gang forklare sig i sagen.

På intet tidspunkt siden sin anholdelse og varetægtsfængsling i marts i fjor har hun ellers ønsket at udtale sig.

Men knap havde hun nået at sætte sig, før retsmødet blev sat på pause.

Efter 20 minutter, hvor først forsvarer og anklager konfererede, og de juridiske dommere var gået i enrum, blev årsagen til den opsigtsvækkende afbrydelse afsløret:

Nemlig hvad Ekstra Bladet satte fokus på allerede i går og igen i dagens avis:

At en af de otte nævninge på hele første retsdag kæmpede med at holde sig vågen. Og efter frokostpausen simpelthen faldt i søvn.

Vedkommende vil snarest muligt blive erstattet af en suppleant.

Sagen fortsætter nu med afhøring af den tiltalte sosu-hjælper.

Ekstra Bladet følger fortsat sagen ved Retten i Randers...