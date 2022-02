Nappet for 11. gang uden kørekort - bil beslaglagt

Han må kende rutinen efterhånden.

En 30-årig mandlig bilist fra Brøndby er nemlig blevet stoppet uden kørekort, og det er langtfra første gang.

Nu kan det ikke længere tælles på to hænder, for ikke færre end 11 gange er manden blevet taget af ordensmagten uden førerbeviset.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Denne gang blev han snuppet i Svinninge på Nordvestsjælland, da politiet førte kontrol og stoppede en personbil. Bag rettet sad den 30-årige, der måtte afslutte sin ulovlige biltur.

For det er nu 11. gang, at manden bliver sigtet for kørsel uden føreret. Hans bil blev beslaglagt, hvilket er muligt ifølge færdselslovens regler, når en bilist kører i sin bil uden kørekort mindst tre gange inden for tre år.

Den 30-årige accepterede, at politiet beslaglagde hans bil.

Bilisten fik sit kørekort taget første gang i 2017, og i 2020 fik han et kørselsforbud efter to klip.

Den sigtede skal i retten for sine mange sager, og her bliver der også taget stilling til, om bilen kan konfiskeres endeligt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------