Narko med posten

Tre mænd er blevet idømt flere års fængsel for narkosmugling

Tre nordjyske mænd blev mandag idømt straffe på to og et halvt til tre års fængsel i en sag om narkosmugling af et kilo amfetamin.

Det skriver Nordjyske.dk.

Det var en 26-årig og to 27-årige mænd, som havde forsøgt at smugle to pakker amfetamin fra Tyskland til Nordjylland.

Efter et tip kom politiet på sporet af narko-forsendelserne, og den første pakke med et halvt kilo amfetamin blev opsnappet af postvæsnet i Danmark i marts.

Politiet valgte at tømme pakken for narko, og leverede den efterfølgende til den oprindelige adresse et sted i Hjørring-området.

En af de tre unge mænd, som modtog pakken, blev herefter anholdt og varetægtsfængslet.

Sendte til samme adresse

Mens manden sad varetægtsfængslet, blev endnu en pakke sendt fra Tyskland. Politiet gentog samme procedure og tømte pakken for amfetamin, før de sendte den videre.

Pakken blev leveret til samme adresse, og ifølge anklageren tog en af de andre unge mænd ud og brød postkassen op.

Det lykkedes derfor politiet at spore de to andre unge mænd, hvorefter de også blev anholdt.

100.000 kroner

Ifølge politiet ville den beslaglagte amfetamin på et kilo formentlig kunne sælges til op mod 100.000 kroner på gadeplan.

Det er endnu uvist, hvem der har sendt narkoen til Danmark.

Dommen over de tre mænd blev afsagt ved retten i Hjørring. Alle tre mænd nægter sig skyldige, og to af mændene ankede straks dommene til landsretten, mens den tredje overvejer at anke.

Alle tre mænd har siddet varetægtsfængslet siden foråret, og det skal de fortsat, indtil sagen kommer for landsretten, bestemte Retten i Hjørring.