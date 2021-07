Narkobilist stoppet efter biljagt

En rutinekontrol udviklede sig til en hasarderet jagt igennem byen, da en patrulje i Randers forsøgte at bringe en bil til standsning natten til søndag.

Det fortæller pressemedarbejder ved Østjyllands Politi Jakob Christiansen.

Piller og hvidt pulver

Bilen stoppede først efter 10 minutters biljagt, da den kolliderede med en lygtepæl.

Herefter forsøgte føreren, en 28-årig mand, at flygte til fods, inden han blev anholdt på Bøsbrovej.



Efter den 28-årige blev anholdt omkring kl. 02.22 kunne politiet konstatere, at han var påvirket af euforiserende stoffer, og de fandt både ulovlige piller og et endnu uidentificeret hvidt pulver i bilen.

Bil beslaglagt

Under biljagten kørte den narko-påvirkedede mand over for flere røde lys, til venstre for helleanlæg, og nåede op på en hastighed på mere end 100 kilometer i timen i en byzone.

Derfor blev han ikke bare sigtet for en hel del lovovertrædelser, men bilen blev også beslaglagt med henblik på konfiskation.