Narkodom: 14 års fængsel

Det skal koste 34-årige Oneyka Andrew Ekwenugo 14 års fængsel at have deltaget i planlægningen og indsmuglingen af mere end 30 kilo hård narkotika til Danmark.

Det har Retten på Frederiksberg fredag bestemt, skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Tredje dømt

Indsmuglingen foregik over ti dage i 2019, hvor en anden nigeriansk mand og en kroatisk kvinde smuglede mere end 30 kilo hård narko, både heroin og kokain, ind i Danmark i trolleyer.

De blev anholdt 10. november 2019 i en koordineret aktion i Valby.

Ved den lejlighed havde kvinden fire kilo af de hårde stoffer i en trolley, som manden fik, mens han overgav 5000 euro til hende i en anden.

De to, den kroatiske kvinde og nigerianske mand, blev i juli sidste år idømt 14 års fængsel ved byretten. Domme, landsretten i april samme år stadfæstede.

De blev begge udvist for bestandigt efter endt dom.

Styret via app

Efter de første domme kom efterforskningsfællesskabet Særlig Efterforskning Øst (SEØ) på sporet af den 34-årige nigerianske mand, der fredag blev tredje dømte i sagen.

Beviserne pegede på, at han instruerede de to medgerningsmænd via en app fra Tyskland, hvor han opholdt sig, og Københavns Politi kunne derfor anholde og sigte ham.

Under retssagen vidnede den nigerianske mand, der først blev anholdt i Valby mod den 34-årige. Den kroatiske kvinde er gift med manden, og afstod fra at vidne.

Enig domsmandsret

Anklagerfuldmægtig Magnus Wiik er ifølge pressemeddelelsen tilfreds med fredagens dom.

- Et ihærdigt efterforskningsarbejde og et godt samarbejde med tysk politi har båret frugt i denne sag, og det er med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at retten i dag har fulgt vores indstilling og dømt den 34-årige mand skyldig indsmuglingen i 2019.

Magnus Wiik oplyser til Ekstra Bladet, at det var en enig domsmandsret, der fulgte anklagerens påstand om skyldkendelse og strafudmåling. Manden blev ligeledes udvist for bestandigt.



Den 34-årige ankede dommen på stedet.