Narkofabrik nær Odder fører til krav om ekstraordinær lang straf

På en ejendom tæt på Odder skal to midaldrende mænd have drevet en virksomhed, som indbragte dem millioner af kroner. Her producerede de i alt 430 kilo amfetamin.

Det er påstanden i en straffesag, som Retten i Aarhus skal behandle fra marts næste år.

De to mænd var i færd med at fremstille over 200 kilo amfetamin, da de blev anholdt i en større aktion i juli sidste år, mener anklagemyndigheden.

I sager om narkotika er den maksimale straf fængsel i 16 år. Men i dette tilfælde er kriminaliteten så alvorlig, at loftet bør gennembrydes, lyder kravet ifølge en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi mandag.

De påståede bagmænd er begge 52 år. De skal have siddet i toppen af et større netværk.

Den amfetamin, som blev fremstillet, skiftede ifølge anklagemyndigheden hænder på en parkeringsplads i Odder.

Fra marts næste år skal sagen under en lang række retsmøder vurderes af Retten i Aarhus.

Her vil anklagemyndigheden også kræve konfiskation 'af flere millioner kroner' hos de to hovedpersoner, fremgår det af pressemeddelelsen.

Anklager Jacob Gents fra specialenheden Særlig Efterforskning Vest ønsker ikke over for Ritzau at være mere præcis med hensyn til det ønskede beløb. Han vil heller ikke svare på, om der er beslaglagt kontanter, ejendomme, biler eller andre værdier.

Under efterforskningen har betjente flere gange været i aktion forskellige steder over hele landet.

Første gang var i juli sidste sommer. Derefter i august samme år. Og også i marts i år skete der anholdelser, ligesom adresser blev ransaget.

Indtil videre har syv mænd været for retten. De skal have indtaget mindre roller, oplyser anklagemyndigheden mandag.

Men nu er der ved at blive dækket op til den på papiret alvorligere sag mod de påståede to bagmænd og ni andre. Retten i Aarhus har afsat 25 retsmøder fra marts til juli næste år.