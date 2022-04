Narkohandler anholdt i går - dømt i dag

Et tip førte onsdag politiet til en adresse i Søndersøområdet på Fyn, hvor en 32-årig mand blev taget med alle de nødvendige remedier til at køre en lille narkoforretning.

Fyns Politi fandt under en ransagning 821,23 gram amfetamin, 195,68 gram hash, 15,12 gram MDMA og 3,75 gram pot.



Herudover var han i besiddelse af pølsemandsposer, en digital vægt og regnskaber over solgt narko.

Manden valgte under et grundlovsforhør torsdag at erkende, at narkotikaen fundet på hans bopæl var hans, samt at han havde tænkt sig at sælge det videre.

Det gjorde det let for retten i Odense, og han blev idømt to år og tre måneders fængsel i en straksdom.

Han blev efterfølgende overført til arresten indtil afsoning.