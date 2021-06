Narkokørsel, biltyveri og indbrud: Mand anholdt

En 30-årig mand blev anholdt og sigtet for flere forhold, da han blev pågrebet efter et flugtforsøg i en stjålen bil

En mand måtte erkende sit nederlag, da hans flugt fra politiet endte på en blind vej, hvor han blev anholdt.

Natten til tirsdag rykkede en patrulje ud til en restaurant på Gl. Stationsvej i Randers SV, hvor flere tyverialarmer var gået i gang.

Imens betjentene var på stedet, fik de øje på en bil, der langsomt kørte forbi restauranten, hvilket vækkede betjentenes mistanke.

Flygtede fra politiet

- Derfor stiller den ene betjent sig ud på vejen og forsøger at få ham til at standse, men bilisten kører så i en bue udenom betjenten og fortsætter og ignorerer formaningerne om at stoppe, fortæller pressemedarbejder hos Østjyllands Politi Jakob Christiansen til Ekstra Bladet.

Det resulterede i en eftersættelse, der efter kort tid fik sin ende på en blind vej, hvor betjentene fik fat i en 30-årig mand.

Og han viste sig ikke bare at være interessant i forbindelse med indbruddet på restauranten, men også i forbindelse med andre forhold.

- Betjentene får så anholdt en 30-årig mand, som virker noget påvirket af stoffer, og som i øvrigt også er frakendt kørekortet. Bilen viser sig at være blevet stjålet samme nat fra et pizzeria, der også har haft indbrud, fortæller Jakob Christiansen.

Tyvekoster fra pizzeria

I bilen fandt betjentene de stjålne genstande fra indbruddet på pizzeriaet: Forskellige madvarer, en del sodavand og nogle hundrede kroner i kontanter.

Manden blev både sigtet for narkokørsel, kørsel uden førerret og for ikke at efterkomme politiets anvisninger, ligesom han også blev sigtet for indbruddet på pizzeriaet, biltyveriet på samme sted og indbruddet på den restaurant, han flygtede fra.

Om der blev stjålet noget fra restauranten på Gl. Stationsvej er politiet stadig i gang med at få afklaret.

Manden blev desuden sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, da han havde en mindre mængde amfetamin på sig ved anholdelsen.