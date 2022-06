Narkokørsel på stjålet motorcykel

En 35-årig mand skal vente længe på at generhverve sit kørekort, efter han torsdag aften valgte at stikke af fra politiet.

Klokken 21:38 blev en patrulje opmærksom på en uindregistreret motorcykel, der kørte på Nordjyske Motorvej ved Randers SV.

Betjentene forsøgte derefter at stoppe motorcyklisten, men politibilens horn og lygte havde den modsatte effekt på manden, som i stedet forsøgte at køre fra politiet.

Under politiets eftersættelse kørte motorcyklisten på et tidspunkt over 200 km/t, men alligevel lykkedes det ham ikke at slippe væk.

Da politiet efter en længere jagt fik stoppet motorcyklisten, fandt de hurtigt ud af, at manden havde haft flere grunde til at stikke af.

Den 35-årige var nemlig påvirket af både alkohol og narko. Samtidig var motorcyklen stjålet og manden havde intet kørekort.

Manden endte derfor med at blive sigtet for spiritus- og narkokørsel, brugstyveri af motorcykel, for at køre på en uindregistreret motorcykel, for at have kørt alt for stærkt, for ikke at efterkomme politiets anvisninger og for kørsel uden førerret.

Han blev anholdt og kørt til hospitalet for at få taget en blodprøve.