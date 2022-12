Narkoliga bag tremmer

Fem mænd blev søndag eftermiddag sigtet for besiddelse af større mængder narko på fire forskellige adresser i området omring Ørestads-området og Dragør på Amager.

Her blev mændene, der er i alderen mellem 22 og 48 år, taget med kokainmængder fra et kilo op til ikke mindre af 17 kilo. De fem sigtede blev mandag fremstillet i et lukket grundlovsforhør.

En 27-årig erkendte at have haft et kilo på sig, men nægtede, at der var tale om samarbejde med andre. De fire andre nægtede sig skyldige.

NSK har stået for efterforskningen, og grundlovsforhøret blev afholdt i et særskildt retslokale. Begge dele indikerer, at der kan have været tale om en målrettet efterforskning imod den formodede narkoliga.

De fem mænd blev alle varetægtsfængslet i 24 dage efter grundlovsforhøret.