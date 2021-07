Narkopåvirket mand kørte galt og brød ind i vidnes lejlighed

En kvinde blev natten til torsdag skræmt for vid og sans, da hun blev udsat for trusler fra en påvirket bilist, der kort forinden var kørt galt tæt på hendes bolig.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Manden var påvirket af både alkohol, kokain og heroin, da hans bil klokken 01.31 ramte fire andre biler og endte med at sidde fast i en hæk på Erantisvej i Næstved.

Både han og bilens 46-årige passager slap ud af bilen uden større skader, men da den 35-årige fik øje på en kvinde, som boede på gaden, og som havde fotograferet ham og uheldet, blev han rasende.

Han fandt kvindens lejlighed og sparkede døren ind, mens han råbte: 'Åbn, du så os'. Den skræmte kvinde forskansede sig i sit soveværelse, mens manden gik rundt i hendes lejlighed og væltede møbler og smadrede en potteplante.

Da politiet få minutter senere ankom til stedet, blev de mødt af den 46-årige passager i ulykkesbilen, som gik truende mod betjentene med en dåseøl i hånden. Han blev anholdt, og på ham fandt politiet fire joints og en kniv.

Derefter fik politiet fat på den 35-årige i kvindens lejlighed, og han blev også anholdt og sigtet for vidnetrusler, som kan give op til otte års fængsel. Samtidig blev han sigtet for at bryde ind i kvindens hjem, for narko- og spirituskørsel samt for kørsel uden førerret.

Han bliver torsdag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Næstved.