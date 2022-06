Narkopåvirket mand standset med tyvekoster i bilen

Det gik helt skævt, da en narkopåvirket 39-årig mand blev standset af politiet i Holbæk. For manden var både til fare for andre og havde en del tyvekoster med sig

En kokainpåvirket mand blev standset af politiet, da han kom kørende i Holbæk i løbet af torsdagen.

Her viste det sig, at manden - foruden at være til fare for sine omgivelser - ikke havde noget kørekort.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Men det var ikke det eneste, der var galt.

Tyvekoster i bilen

Politiet ransagede bilen og fandt en del tyvekoster fra et varehus.

'I bilen fandt patruljen mistænkeligt mange varer fra et byggemarked, som den 39-årige ikke havde en kvittering på, og ikke kunne redegøre for', skriver politiet i døgnrapporten.

Manden blev anholdt og fik taget blodprøver. Herefter blev han afhørt, hvor han erkendte at have stjålet varer fra Biltema i Holbæk.

Det drejede sig om en varmeblæser, en gasgrill, et båd-overtræk, en rygetønde, et el-spil, bilpærer og et batteri.

Varerne er blevet afleveret tilbage til forretningen.

Løsladt igen

Politiet valgte også at ransage mandens hjem, men fandt intet usædvanligt.

Manden er blevet løsladt igen, men slipper ikke for at tage ansvar for sine gerninger.

Den 39-årige havde lånt bilen af bekendt. Vedkommende er blevet sigtet for at låne sin bil ud til en uden kørekort.