Narkopåvirket party-chauffør anholdt

En chauffør i en partybus blev fredag aften anholdt for at køre i påvirket tilstand

En chauffør i en partybus mente selv, at han skulle være en del af festen, mens han var på arbejde.

I hvert fald blev han taget i at køre i narkopåvirket tilstand, mens han kørte rundt med festglade mennesker i det københavnske natteliv.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Politiinspektør ved Københavns politi Rasmus Skovsgaard oplyser til Ekstra Bladet, at der var omkring 25-30 passagerer på bussen, da den blev stoppet.

- Udover den narkopåvirkede chauffør var der også graverende fejl og mangler på bussen, eftersom to ud af tre nødudgange var aflåste, fortæller Rasmus Skovsgaard.

Chaufføren blev anholdt og sigtet i en målrettet indsats mod partybusser i det københavnske natteliv. Ifølge Rasmus Skovsgaard kan bussens virksomhed også se frem til sigtelser i sagen.

I forbindelse med indsatsen fik endnu en festbus kørselsforbud på grund af fejl ved nødudgangne.

Travl nat

Ifølge politiinspektøren var det en travl julefrokostnat, og udover partybusserne blev to spiritusbilister anholdt i København.

Rasmus Skovsgaard fortæller, at politiet også var særligt opmærksomme på delebiler i nattelivet, hvor de på det seneste har oplevet en stigning i antallet af påvirkede bag rattet.

- Der har været en opfattelse af, at man nemmere går uset hen, hvis man kører i en delebil. Det kan være fristende, at man via få klik på en app, har en bil, man kan køre afsted i, siger Rasmus Skovsgaard.

Til politiets held fandt de dog ikke en eneste påvirket chauffør i en delebil.

