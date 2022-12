Narkoransagning på natklub i det indre København

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Politiet foretog natten til lørdag en ransagning på en natklub i det indre København.

Det skriver Københavns Politi på Twitter klokken 01.45.

- Vi er lige nu til stede på en natklub i Indre By. Her foretager vi en ransagning, da der er mistanke om, at der foregår organiseret salg af narkotika. Yderligere oplysninger vil tilgå senere, skriver politiet på Twitter.

Ritzau har kontaktet vagtchefen hos Københavns Politi.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Kenneth Meyer

Her afviste man kort efter klokken 02.00 at give yderligere kommentarer om aktionen.

Over for TV 2 oplyser Københavns Politi, at ransagningen fandt sted på natklubben Museo Club. Bag den eksklusive klub står Remee, der er musikproducer og tidligere dommer i talentprogrammet X-Factor.

Klubben har eksisteret siden efteråret 2021.

Vagtchef Henrik Stormer fortæller kort efter klokken 05.00, at politiet er færdig med ransagningen, og at der vil blive meldt mere ud senere lørdag.