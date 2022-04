Narkoring afsløret: Kaos i retten

RETTEN I RANDERS (Ekstra Bladet): Retslokale G er fyldt til bristepunktet onsdag formiddag i Randers.

Her er mindst 40 personer samlet. Foruden politi, tolke, advokater og tilhørere også de ti personer, som bliver fremstillet i grundlovsforhør, efter at politiet tirsdag slog til i en stor aktion, hvor i alt 18 personer fra en formodet narkoring blev anholdt. Otte af dem blev løsladt allerede tirsdag, men er fortsat sigtede.

De anholdte blev alle ti ført ind i lokalet under kæmpe polititilstedeværelse.

De massive sikkerhedsforanstaltninger betød samtidigt, at grundlovsforhøret gik over den planlagte start tid 9.30, mens uret tikkede. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skulle de ti personer fremstilles inden klokken 10, hvis den 24 timers deadline ikke skulle overskrides.

Grundlovsforhøret gik i gang 9.57, men kun for en stund.

Men højtalerne virker ikke. Flere af de sigtede larmer. Der hersker kaos. Både forsvarer og anklagere brokker sig højlydt over, at blandt andet tolkene for to anholdte ikke kan høre sigtelsen.

Heraf fremgår det dog, at flere af de anholdte blandt andet er sigtet for at have smuglet 510 kilo hash ind i Danmark til en adresse i Kolind på Djursland i 2020.

Mere nåede vi ikke, før brokken over højtalerlyden blev for meget for dommeren. Nu er der pause.

- Vil I have min autograf?, lyder det til Ekstra Bladets fremmødte fra en af de anholdte i pausen.

Opdateres ...