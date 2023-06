Narkosag: Bagmand får 15 års fængsel

I Retten i Aarhus blev en 31-årig mand fra Esbjerg idømt 15 års ubetinget fængsel.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, i en pressemeddelelse fredag eftermiddag.

Den 31-årige tilstår at stå bag indsmugling og videresalg af store mængder hård narkotika i en periode på lidt over to år.

Fra maj 2020 til august 2022 stod han for at arrangere indsmugling og videresalg af følgende:

Cirka 103,75 kg kokain

121,50 kg amfetamin

2 kg ketamin

500 ecstasy-piller

'Jeg er tilfreds med dagens dom, der understreger, at der bliver slået hårdt ned på narkokriminalitet. Jeg er glad for, at vi i denne sag har fået stoppet en central aktør i et organiseret netværk,' siger Jeanni Andreeva, der er senioranklager i NSK.

Konfiskerer 1,6 millioner kroner

For at kunne føre sin kriminelle forretning ud i livet brugte den 31-årige krypterede kommunikationsplatforme.

'De dekrypterede beskeder har gjort det muligt for NSK’s efterforskere at identificere handlerne og knytte dem til den nu dømte,' oplyser NSK.

I forbindelse med retssagen har retten konfiskeret lidt over 1,6 millioner kroner, som den dømte var i besiddelse af.

Da sagen er en del af 'et større sagskompleks', sidder flere personer i denne forbindelse varetægtsfængslet. Det har de gjort siden efteråret 2022, hvor der blev foretaget flere anholdelser.