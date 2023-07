Narkosigtelser i arrest: Fandt hash i underbukser

'Kinder Surprise' fik en ganske ny betydning, da en narkohund mandag fattede interesse for en besøgende i Aarhus Arrest.

For da den 24-årige mand blev visiteret, efter hunden markerede på ham, gjorde betjente et interessant fund i hans underbukser: En mængde hash pakket ind i skallen fra et Kinderæg, som han ifølge politiet havde forsøgt at indsmugle.

Dermed resulterede den 24-åriges besøg i arresten i en sigtelse for besiddelse af narko.

Og det var ikke det eneste fund, man gjorde i Aarhus Arrest mandag, skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Bare halvanden time senere ankom en 25-årig mand nemlig til arresten. I forbindelse med at han skulle indsættes, blev han visiteret, og her var det også i underbukserne, der var 'gevinst'.

Ved nærmere undersøgelse fandt betjente nemlig flere poser indeholdende kokain 'gemt bag mandens nedre dele', som politikredsen beskriver det.

Den 25-årige mand blev ligeledes sigtet for narkobesiddelse.