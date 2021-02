Narkosmugling til katolsk privatskole: Amerikaner fængslet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 39-årig amerikansk mand er blevet varetægtsfængslet i 27 dage sigtet for at indsmugle 37 kilo metamfetamin.

Amerikaneren er sigtet for siden oktober at have bestilt narkotika fra Belgien ad flere omgange til Niels Steensens Gymnasium i København, hvorefter han angiveligt havde hentet det på den private katolske skole med henblik på videresalg. Desuden havde han ifølge sigtelsen sendt en pakke med 11,45 kilo amfetamin til Australien gennem FedEx.

Grundlovsforhøret, som torsdag blev afholdt i Dommervagten i Københavns Byret, foregik bag lukkede døre. Anklageren afviser at kommentere striben af forhold, man mener, manden har gjort sig skyldig i, eller sagens øvrige omstændigheder nærmere.

- Vi har efter en kort efterforskning anholdt og sigtet den 39-årige mand for indsmugling af 37 kilo metamfetamin. Mere kan vi ikke sige for nuværende, siger vicepolitiinspektør og leder af Afdelingen for Organiseret Kriminalitet ved Københavns Politi Knud Hvass til Ekstra Bladet.

Den 39-årige amerikanske mand nægter sig skyldig. Han ønskede ikke at udtale sig i retten.

Manden er sigtet efter straffelovens paragraf 191 stk. 2, om indførelse af betydelige mængder euforiserende stoffer med henblik på videresalg. Hvis manden findes skyldig, kan han straffes med op til 16 års fængsel.