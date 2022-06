Narrede 15-årig steddatter til sex

En anklager i Retten på Frederiksberg læser onsdag formiddag en række seksuelle sms'er op, som en i dag 62-årig mand skal have sendt til sin dengang 15-årige steddatter.

En pige, som han ved at udgive sig for at være en anden førte bag lyset for at komme i seng med og dyrke avanceret sex med.

I retten erkender manden, at han har narret sig et seksuelt forhold til steddatteren, men han afviser, at der også har været tale om et vaginalt og analt samleje, som det ellers lyder i anklageskriftet.

Manden er tiltalt efter en paragraf i straffeloven, som handler om at opnå samleje eller andet seksuelt forhold ved at udgive sig for at være en anden.

Og det var netop, hvad manden ifølge anklagemyndigheden gjorde.

Ifølge anklageskriftet sendte den dengang 60-årige mand 354 sms'er og 10 breve til pigen, hvor han lovede hende gaver og sendte hende sexlegetøj, som han ønskede, at hun skulle anvende.

Han forklarer onsdag i retten, at han blev nysgerrig på pigens seksualitet. Men, at han ikke kunne komme ud af det igen.

- Jeg blev lidt besat af at skrive med hende. De alarmklokker, der skulle være kommet, de kom mærkelig nok ikke, siger han.

I en af sms'erne, som anklageren læser op, lovede han blandt andet en stor gave inden nytår, hvis hun gjorde, som han bad om.

Han udgav sig, ifølge anklageren, for at være en hemmelig beundrer i de beskeder, som de to sendte imellem hinanden, og derfor havde den 15-årige pige ifølge anklageskriftet maske på, da de to havde samleje.

Masken dækkede hele hendes ansigt bortset fra hendes mund.

Derfor opdagede hun først bagefter, at det var hendes stedfar.

Ud over beskederne og overgrebet på pigen er manden også tiltalt for at være i besiddelse af børnepornografiske billeder af pigen og for at have krænket hendes blufærdighed.

Manden satte et hemmeligt kamera op på pigens værelse, allerede inden han begyndte at skrive til hende, fortæller han i retten.

Anklageren går efter en fængselsstraf til manden, og at han skal have forbud imod at bo sammen med, besøge og kontakte børn under 18 år.

Sagen fortsætter onsdag eftermiddag og fredag.