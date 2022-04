Narrede vennerne: Nu flyver kokain-præsident til sin celle

Det er ikke hverdag, at en tidligere latinamerikansk præsident bliver udleveret til USA. Det dog tilfældet i vild narko-sag

En præsident, der smugler gigantiske mængder kokain.

Det lyder næsten som en film, men det er faktisk, hvad den 53-årige tidligere præsident i Honduras Juan Orlando Hernández er anklaget for af sine tidligere venner.

Narko-præsidenten, som han opfindsomt er blevet døbt, kan formentlig se frem til livstid bag lås og slå i USA, hvortil han bliver udleveret torsdag aften dansk tid. Det melder flere internationale medier, herunder CBS News.

Stort sikkerhedsopbud forud for udleveringen. Foto: Freddy Rodriquez/Ritzau Scanpix

Narrede amerikanerne

I sine otte år som præsident fremstod Hernández ellers udadtil som en allieret til USA i kampen mod narkosmugling. Han bidrog til, at adskillige fremtrædende medlemmer af narkokarteller blev udleveret til retsforfølgelse i USA.

Alt imens kunne præsidentens egen narko-operationer så gå under radaren. Dog kun indtil januar i år, hvor han blev afløst på posten. Allerede i februar klappede fælden nemlig. Her blev den stærkt højreorienterede nu ekspræsident anholdt.

Torsdag aften dansk tid flyves han så til et topsikret fængsel i New York, hvor han skal for retten den kommende tid.

Et dokument fra den amerikanske ambassade viste tidligere på året, at de amerikanske myndigheder mener, at Hernández var involveret i narkotikahandel mellem 2004 og 2022.

Ifølge dokumentet var Hernández en del af en operation, der gik ud på at modtage tonsvis af kokain fra Colombia og Venezuela og sende det videre til USA.

Narko finansierede valgkamp

Ifølge det amerikanske justitsministerium har Hernández blandt andet finansieret dele af sine præsidentkampagner med narkopenge.

Pengene fik han angiveligt af sin bror og tidligere medlem af parlamentet i Honduras, Tony Hernández. Han blev i 2021 idømt en livstidsstraf i USA for narkosmugling.

Anklagemyndigheden forventes at give offentligheden fuld indsigt i sigtelsen mod eks-præsidenten i denne uge.

Hernández insisterer hårdnakket på, at beskyldningerne mod ham er blevet fremsat af hævngerrige narkosmuglere, der er udleveret af hans regering.