National alarm i Sverige: Syvårig pige frygtes kidnappet

Et møde mellem flere familiemedlemmer endte fredag dramatisk. Nu leder politiet efter en syvårig pige

Svenske myndigheder har lørdag indledt en stor eftersøgning efter en syvårig pige, der er forsvundet.

Aktionen foregår ifølge svenske Expressen i hovedstaden Stockholm og Uppsala. Politiet blev alarmeret, efter at moderen fredag undslap fra en varevogn, hvor hun havde været bundet fast.

Expressen og Aftonbladet skriver, at politiet har udsendt en national alarm.

Spektakulær sag

Ifølge Expressens oplysninger skulle faderen til pigen og en anden bevæbnet gerningsmand have angrebet datterens onkel og fra hans telefon sendt en besked til moderen, om at de skulle mødes til frokost.

Da datteren og moderen mødte op i det sydlige Stockholm, blev de angiveligt overfaldet, bundet og ført væk i varevogn.

Herefter lykkedes det moderen at flygte og alarmere politiet. Her er man dog tilbageholdne med at give oplysninger om aktionen.

- Hvis, og bemærk, hvis der er en kidnapning, kan det betyde akut fare for den person, der er blevet bortført, hvis detaljerne kommer ud til gerningsmændene, siger Eva Nilsson fra Stockholms Politi til Aftonbladet.

Faderen anholdt

Faderen er syrisk statsborger. Han skulle være blevet anholdt lørdag, mens datteren altså fortsat er forsvundet.

Han har tidligere fået en betinget dom for at tage sin datter med til udlandet uden at meddele det.

Ekstra Bladet følger sagen.