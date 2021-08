Natklub i kovending: Skrotter rocker-rapper

Piben har fået en anden lyd hos Club Harlekin i Holbæk, der har aflyst en koncert med Satudrah-rockeren Atypisk.

Det sker på trods af, at natklubben tidligere på ugen forklarede til Ekstra Bladet, at de intet så forkert i at hyre rocker-rapperen.

På Facebook skriver natklubben fredag eftermiddag om koncerten, der skulle have fundet sted i starten af september:

'Det sker på baggrund af en dialog samt opfordring fra Holbæk Kommune og politi om at skabe et tryggere natteliv, hvilket vi selvfølgelig altid har og altid vil støtte op omkring. I den forbindelse kan vi ikke se os selv afholde arrangementet, selvom efterspørgslen har været stor.'

Ekstra Bladet har været i kontakt med bestyreren af natklubben, Sacha Laursen, fredag aften, men grundet travlhed har det ikke været muligt at få et interview.

Trygt natteliv

Da Ekstra Bladet tirsdag beskrev den kommende koncert, lød det fra bestyreren:

- Vi har hyret Atypisk for hans musik, og det er noget, som vores gæster gerne vil høre, og hvad han laver i sin fritid, blander jeg mig ikke i.

Det præcise grundlag for aflysningen bliver ikke klarlagt i opslaget. Men fra kommunen og politiet lyder det, at man ønsker at skabe et mere trygt natteliv - noget, som tydeligvis ikke stemmer overens med at hyre Atypisk.

Særligt Atypisks sangtekster skiller sig til tider ud, og ordlyden er voldsom.

Blandt andet har en sang ordlyden 'En panser skal ligge i graven', en anden lyder 'Ikk' snak til mig, hvis du er panser, din lille so', mens han i en tredje synger 'Knytnæver til du spytter tænder – stikkere bliver stukket, til de ikke bløder længere'.

Læs mere om den kriminalitet, som Satudarah er berygtet for, her.