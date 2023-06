Natklubber ransaget i nat

I nat fik Club Wolf og Café Stygge i Aalborg besøg af et større antal civilklædte og uniformerede betjente.

De skulle nemlig ransage natklubberne for at kontrollere stederne i forhold til deres bevilling.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'Der blev foretaget ransagninger med det formål at klarlægge, hvorvidt der blev solgt narkotika på – eller fra – de to restaurationer,' skriver de blandt andet.

Under ransagningerne har politiet blandt andet visiteret flere gæster.

- Der var tale om en omfattende og meget synlig aktion. Det betød at vi måtte lukke restaurationerne i tidsrummet fra cirka klokken 00.30 til kl. 02.00, siger den operationsansvarlige, politikommissær Ulf Munch Sørensen, og fortsætter.

- Dette var nødvendigt for at sikre, at politiets personale kunne arbejde på stedet og indsamle de nødvendige oplysninger. Hele indsatsen forløb stille og roligt – både gæsterne og de to restaurationer, efterkom velvilligt vores anvisninger.